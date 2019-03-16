Наталья Подольская предстала в образе роковой красавицы в элегантном алом наряде

Наталья Подольская любит радовать ценителей своего творчества не только новыми песнями, но и красивыми, яркими снимками в социальной сети. Артистка порадовала поклонников, продемонстрировав им свою фотографию, где позирует в платье годе алого оттенка. Облегающий наряд идеально подчеркивает стройную фигуру звезды, а пышная фантазийная юбка добавляет красок образу певицы. Распущенные волосы Подольской аккуратно уложены, что же касается макияжа, визажисты сделали акцент на матовых бордовых губах и ярко подведенных глазах.Подписчики не могли не оценить эффектность и изящество кумира: «Шикарная женщина в шикарном платье», «Кармен», «Огонь», «Очень красивая», «Прекрасная Роза», «Потрясающе». Большинство комментаторов нашли, что такой наряд очень идет Подольской, так как подчеркивает ее жгучий и энергичный характер.