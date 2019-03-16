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Эксперты высказывают разное мнение по поводу покупки кроссоверов и внедорожников для российских дорог

Эксперты высказывают разное мнение по поводу покупки кроссоверов и внедорожников для российских дорог. Они отмечают, в данном вопросе очень легко ошибиться.
Эксперты высказывают разное мнение по поводу покупки кроссоверов и внедорожников для российских дорог

Эта тема уже не первый год заставляет отечественных автомобильных экспертов ломать голову и придумывать новые аргументы для своей точки зрения. Одни из них считают, что в современной России нет никакой необходимости в покупке кроссоверов и внедорожников, так как основная часть дорог находится в хорошем состоянии. Другие уверены в обратном, и отмечают, такая ситуация только на трассах федерального назначения и в крупных городах, а во всей остальной стране на легковушке никак не проехать.

В данном случае обе точки зрения имеют право на жизнь. В крупных городах автолюбителям действительно не нужно зацикливаться исключительно на кроссоверах и внедорожниках, а можно остановить свой выбор на седанах и хэтчбеках. Исключением являются люди, имеющие загородные дома и дачи, им действительно могут понадобиться машины, способные пробираться по бездорожью.
В областях и мелких городах ситуация равно противоположная, так как суровый климат и качество дорог не позволяют быстро передвигаться на легковых автомобилях. Поэтому жителям таких населенных пунктов стоит присматриваться именно к кроссоверам и внедорожникам. Эксперты отметили, несмотря на это, в России сформировалась обратная ситуация. Её связали с отличием в уровне доходов населения в разных частях страны.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:47

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