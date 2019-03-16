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Максим Фадеев поздравил супругу с годовщиной свадьбы

В социальной сети Instagram Максим Фадеев поздравил супругу Наталью с годовщиной свадьбы. Также музыкант показал своим подписчикам несколько архивных снимков.

Максим Фадеев поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Максим Фадеев и его возлюбленная жена Наталья вместе уже 28 лет. В честь годовщины свадьбы композитор решил продемонстрировать преданным поклонникам видео, сделанное из архивных фотографий. В качестве музыкального сопровождения играет песня "Тихо несет вода". Музыкант опубликовал в Instagram ролик, в комментарии он написал о том, что ему не верится, сколько лет они вместе. Максим Фадеев сообщал, что на некоторых снимка они еще очень молоды.

Максим Фадеев поздравил супругу с годовщиной свадьбы

В конце своего поста исполнитель добавил, что песня "Тихо несет вода" очень много значит для него, поскольку он посвятил ее своей возлюбленной Наталье. Подписчики начали поздравлять музыканта и его супругу с праздником. Многие выразили свое восхищение тем, что чувства у пары еще не остыли. Всего за несколько часов видео успели просмотреть более 306 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:32

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