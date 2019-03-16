Максим Фадеев поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Максим Фадеев и его возлюбленная жена Наталья вместе уже 28 лет. В честь годовщины свадьбы композитор решил продемонстрировать преданным поклонникам видео, сделанное из архивных фотографий. В качестве музыкального сопровождения играет песня "Тихо несет вода". Музыкант опубликовал в Instagram ролик, в комментарии он написал о том, что ему не верится, сколько лет они вместе. Максим Фадеев сообщал, что на некоторых снимка они еще очень молоды.В конце своего поста исполнитель добавил, что песня "Тихо несет вода" очень много значит для него, поскольку он посвятил ее своей возлюбленной Наталье. Подписчики начали поздравлять музыканта и его супругу с праздником. Многие выразили свое восхищение тем, что чувства у пары еще не остыли. Всего за несколько часов видео успели просмотреть более 306 тысяч пользователей Сети.