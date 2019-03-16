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Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из iTunes и GooglePlay

Песни музыканта Виктора Цоя могут исчезнуть из сервисов iTunes и GooglePlay. Такая ситуация сложилась из-за судебных процессов между разными правообладателями.
Песни Виктора Цоя могут исчезнуть из iTunes и GooglePlay

Сейчас ими являются родственники Цоя и компания «Музыкальное право». Их судебные разбирательства начались еще 2017 году. Тогда отец и сын музыканта заявили о том, что компания «Музыкальное право» серьезно нарушала заключенное соглашение, в частности скрывала реальные продажи песен музыканта. Подобная ситуация между двумя правообладателями может привести к тому, что пострадают обычные поклонники творчества исполнителя.

Компания «Музыкальное право» подала новый иск, с помощью которого она хочет изъять песни Виктора Цоя из сервисов iTunes и GooglePlay. Первое судебное заседание по этому вопросу должно состояться уже 20 марта. Представители организации отказались от каких-либо комментариев по этому вопросу.

Напомним, после смерти музыканта все права на его творчество перешли к его родственникам – сыну Александру и отцу Роберту Максимовичу. Уже в 90-х годах они заключили договор с компанией «Музыкальное право» и с тех пор именно она занималась распространением музыки Виктора Цоя.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:40

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