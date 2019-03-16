Спутник TGO заснял на Марсе синие следы "пылевых дьяволов"
Спутник TGO, запущенный ЕКА и "Роскосмосом" заснял на Марсе синие следы "пылевых дьяволов". Также в объектив камеры попал аппарат InSight, принадлежащий NASA.
Европейское космическое агентство показало полученные в марте фотографии спутника TGO, запечатлевшего на Марсе феномен, названный "пылевыми дьяволами". Камера, имеющая высокое разрешение, на орбитальном аппарате делает стереофотографии и снимки в цвете. Спутник пролетел над областью Terra Sabaea, где на вершине хребта заснял необычные пылевые вихри.
Они представляют собой сотни или тысячи небольших торнадо, которые, приблизившись друг к другу, образовали сложный узор. Цвет пыли имеет тёмно-бурый и красный оттенок, однако TGO использовал синий и белый фильтры.
2 марта спутнику удалось найти аппарат InSight. В это время при бурении грунта он столкнулся с поломкой. NASA было вынужденно остановить работы, чтобы обдумать дальнейшие действия. Галерею фотографий ЕКА опубликовало на своём официальном сайте.
Европейское космическое агентство показало полученные в марте фотографии спутника TGO, запечатлевшего на Марсе феномен, названный "пылевыми дьяволами". Камера, имеющая высокое разрешение, на орбитальном аппарате делает стереофотографии и снимки в цвете. Спутник пролетел над областью Terra Sabaea, где на вершине хребта заснял необычные пылевые вихри.
Они представляют собой сотни или тысячи небольших торнадо, которые, приблизившись друг к другу, образовали сложный узор. Цвет пыли имеет тёмно-бурый и красный оттенок, однако TGO использовал синий и белый фильтры.
2 марта спутнику удалось найти аппарат InSight. В это время при бурении грунта он столкнулся с поломкой. NASA было вынужденно остановить работы, чтобы обдумать дальнейшие действия. Галерею фотографий ЕКА опубликовало на своём официальном сайте.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:15