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Спутник TGO заснял на Марсе синие следы "пылевых дьяволов"

Спутник TGO, запущенный ЕКА и "Роскосмосом" заснял на Марсе синие следы "пылевых дьяволов". Также в объектив камеры попал аппарат InSight, принадлежащий NASA.
Спутник TGO заснял на Марсе синие следы "пылевых дьяволов"

Европейское космическое агентство показало полученные в марте фотографии спутника TGO, запечатлевшего на Марсе феномен, названный "пылевыми дьяволами". Камера, имеющая высокое разрешение, на орбитальном аппарате делает стереофотографии и снимки в цвете. Спутник пролетел над областью Terra Sabaea, где на вершине хребта заснял необычные пылевые вихри.

Они представляют собой сотни или тысячи небольших торнадо, которые, приблизившись друг к другу, образовали сложный узор. Цвет пыли имеет тёмно-бурый и красный оттенок, однако TGO использовал синий и белый фильтры.

2 марта спутнику удалось найти аппарат InSight. В это время при бурении грунта он столкнулся с поломкой. NASA было вынужденно остановить работы, чтобы обдумать дальнейшие действия. Галерею фотографий ЕКА опубликовало на своём официальном сайте.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:15

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