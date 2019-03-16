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Дочь Пелагеи Таисия не любит песни матери

Пелагея стала участницей телепрограммы «Вечерний Ургант». В студии исполнительница призналась, что дочка Таисия не любит ее песни и начинает плакать, когда она поет.

Дочь Пелагеи Таисия не любит песни матери

Пелагея рассказала, когда она проводила дома репетицию для участия в "прослушиваниях в слепую" телепроекта «Голос», наследница бурно реагировала на ее пение. Исполнительнице приходилось запираться в ванной комнате, что бы Таисия не слышала ее голос, но девочка все равно приходила и возражала против домашней подготовки к шоу. Знаменитость призналась, что ее наследница плакала и громко говорила: "Мама, аааа, нет!".

Дочь Пелагеи Таисия не любит песни матери

Пелагея сообщила, что Таисия пока не проявляет вокальных талантов, но не исключено, что она пойдет по стопам матери. Возможно, она выберет другой музыкальный стиль, который ей подойдет, поскольку певица считает, что у ее дочки довольно низкий голос. Также исполнительница призналась, что не будет настаивать на том, чтобы наследница продолжала ее дело, девочка сможет выбрать любую профессию.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

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