Врачи прооперировали ногу певицы Юлии Началовой

Появилась новая информация о текущем состоянии исполнительницы Юлии Началовой. Сообщается, что врачи провели операцию на её ноге, вследствие чего у неё началось сильное кровотечение, сообщает издание «Super.ru». Певица продолжает находиться в медикаментозной коме, состояние оценивается как стабильно тяжелое. Знаменитости сейчас угрожает потенциальный отек легких, но медики не дают никаких прогнозов.Доподлинно неизвестно, что конкретно произошло с Юлией Началовой. 8 марта она была госпитализирована, а уже 13 числа врачи ввели её в состояние медикаментозной комы для поддержания стабильного состояния организма. В некоторых СМИ даже появлялась информация о возможно ампутации одной ноги. Также не нашли своего подтверждения слухи о том, что у Началовой случился отек мозга.Концертный-менеджер и родственники певицы отказываются давать любые комментарии по данной ситуации.