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Никита Джигурда ходит в баню с бизнес-леди Леной Лениной

Владелица сети маникюра Лена Ленина недавно сходила в баню со скандальным шоуменом Никитой Джигурдой. Ряд снимков, где знаменитости запечатлены вместе, появились в социальной сети Instagram.

Никита Джигурда ходит в баню с бизнес-леди Леной Лениной

Никита Джигурда порадовал поклонников новыми интересными кадрами. В личном блоге Instagram артист опубликовал фотографии, где позирует в бане с Леной Лениной. Фанаты полагали, что шоумен появится в таком заведении вместе с балериной Анастасией Волочковой, с которой он вместе работал над одним из телевизионных проектов. Но, несмотря, на безумную любовь танцовщицы к русским баням, Джигурда выбрал успешную предпринимательницу.

На фото Лена Ленина предстала перед камерами в солнцезащитных очках и полотенцем на голове, а Никита Джигурда позирует без одежды, приобняв бизнес-вумен.
Никита Джигурда ходит в баню с бизнес-леди Леной Лениной

Подписчики микроблога артиста принялись обсуждать его новую публикацию, называя Джигурду провокатором, любящим вызывать сплетни. Пост получил различные отзывы: «Постарел как», «Впервые вас вижу в наколках», «А где балерина», «А как Волочкова?», «Лена просто бесподобна, цените такую дружбу», «Она наливает», «Новая богиня?». Большинство фанатов отметили, что Волочкова в этой роли смотрелась бы лучше.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:55

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