Никита Джигурда ходит в баню с бизнес-леди Леной Лениной





Никита Джигурда порадовал поклонников новыми интересными кадрами. В личном блоге Instagram артист опубликовал фотографии, где позирует в бане с Леной Лениной. Фанаты полагали, что шоумен появится в таком заведении вместе с балериной Анастасией Волочковой, с которой он вместе работал над одним из телевизионных проектов. Но, несмотря, на безумную любовь танцовщицы к русским баням, Джигурда выбрал успешную предпринимательницу.На фото Лена Ленина предстала перед камерами в солнцезащитных очках и полотенцем на голове, а Никита Джигурда позирует без одежды, приобняв бизнес-вумен.Подписчики микроблога артиста принялись обсуждать его новую публикацию, называя Джигурду провокатором, любящим вызывать сплетни. Пост получил различные отзывы: «Постарел как», «Впервые вас вижу в наколках», «А где балерина», «А как Волочкова?», «Лена просто бесподобна, цените такую дружбу», «Она наливает», «Новая богиня?». Большинство фанатов отметили, что Волочкова в этой роли смотрелась бы лучше.