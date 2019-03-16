Вика Цыганова прокомментировала ситуацию с Иосифом Кобзоном





Недавно Вика Цыганова заявила, что Иосиф Кобзон, когда-то пригласил ее подняться к нему в номер, но исполнительница ответила отказом. Данную ситуацию певица восприняла, как легкий флирт, но она вызвала большой резонанс в Сети. Сейчас исполнительница уже пожалела о том, что когда-то рассказала эту историю и даже не думала, что она привлечёт к себе столько внимания.Супруг Вики Цыгановой Вадим отметил, что обстоятельства сложившиеся с его возлюбленной и народным артистом были преувеличены. Он уверен, что эта история не заслуживает всеобщего внимания, и к ней нужно относиться с юмором. Также он признался, что певица сильно переживает из-за случившегося и их семья ждет, когда все закончат обсуждать данную ситуацию.