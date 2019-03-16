АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
EUR 74.07 USD 65.42
Курс валют на 16.03.2019

Вика Цыганова прокомментировала ситуацию с Иосифом Кобзоном

В одном из своих интервью Вика Цыганова прокомментировала ситуацию с Иосифом Кобзоном. Исполнительница решила оправдаться за сказанное ранее в адрес народного артиста.

Вика Цыганова прокомментировала ситуацию с Иосифом Кобзоном

Недавно Вика Цыганова заявила, что Иосиф Кобзон, когда-то пригласил ее подняться к нему в номер, но исполнительница ответила отказом. Данную ситуацию певица восприняла, как легкий флирт, но она вызвала большой резонанс в Сети. Сейчас исполнительница уже пожалела о том, что когда-то рассказала эту историю и даже не думала, что она привлечёт к себе столько внимания.

Вика Цыганова прокомментировала ситуацию с Иосифом Кобзоном

Супруг Вики Цыгановой Вадим отметил, что обстоятельства сложившиеся с его возлюбленной и народным артистом были преувеличены. Он уверен, что эта история не заслуживает всеобщего внимания, и к ней нужно относиться с юмором. Также он признался, что певица сильно переживает из-за случившегося и их семья ждет, когда все закончат обсуждать данную ситуацию.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус показала поклонникам
Спутник TGO заснял на Марсе синие следы
Дочь Пелагеи Таисия не любит песни
Врачи прооперировали ногу певицы Юлии
Никита Джигурда ходит в баню с
Вика Цыганова прокомментировала
Российская гильдия пекарей прогнозирует
Ученые рассказали, насколько эффективно
Эксперты рассказали, как правильно
Disney восстановил режиссера Джеймса
Лайма Вайкуле оценила творчество
Птицы без пары становятся няньками
Самолет «Байкал» скоро заменит
Иван Жидков стал на защиту новой
«Яндекс» начал тестировать свою
Михаил Галустян примет участие в
Ученые: Человеческий пот можно
Ученые: Курение и алкоголь способствуют
Татьяна Навка посоветовала Алине
Ученые: Гравитация может влиять на
Звезда сериала «Бригада» Екатерина
Певец Стас Михайлов отменил сольный
Эксперты назвали ТОП-3 надежных авто за
LADA Vesta для Росгвардии получили
Пушков высказался о новых канадских
Анджелина Джоли рассказала о воспитании
Ученые рассказали, в каком возрасте
Сергей Юрский отрицательно относился ко
Ясновидящая Галина Янко высказалась о
Анастасия Волочкова в купальнике
Просмотреть все новости