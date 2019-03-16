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Российская гильдия пекарей прогнозирует рост стоимости хлеба на 5-6%

Российская гильдия кондитеров и пекарей прогнозирует рост стоимости хлеба на 5-6% в этом году. Тенденция связана с сокращением урожая пшеницы в 2018-м.
Российская гильдия пекарей прогнозирует рост стоимости хлеба на 5-6%

Гильдия РОСПиК предупредила, что в этом году стоимость хлебобулочных изделий высшего сорта может возрасти на 5 или 6 процентов. При этом с января цены на продукцию упали на 1,1 процент, однако по итогам 2019-го тенденция может измениться. На сегодняшний день пшеничный хлеб стоит столько же, сколько и в декабре.

Ржаные изделия и те, что изготовлены из обоих культур, возросли в цене на 0,9 процента. На стоимость никак не повлияли затраты на транспорт и упаковку, показала статистика.

В прошлом году в связи с малой урожайностью пшеничная мука подорожала на 30 процентов. "Руспродсоюз" предупредил россиян, что цены на хлеб в связи с этим изменятся на 6-7 процентов.

Отметим также, что Центробанк подсчитал рост инфляции в феврале до 5,2 процентов (на 0,2%). Такие показатели связаны с растущими ценами на овощи в России. Весной, по данным Минэкономразвития, ожидается 5,7-процентная инфляция, после чего показатель вновь вернётся к 5%.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:44

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