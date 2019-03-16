Ученые рассказали, насколько эффективно ходить по эскалатору





Они отмечают, данный вопрос более глубокий, чем принято считать. Во время движения и стояния человек требует разного для себя пространства. В первом случае ему необходимо квадратных 0,75 метра, а во втором – всего лишь 0,3. Исходя из этих показателей и происходит проектирование размеров эскалаторов.На эффективность этого выбора также влияет и общая культура общества. Если большинство людей предпочитают стоячую поездку – то попытки ходить по эскалатору не увенчаются никаким успехом и только создадут дополнительные трудности, что верно и наоборот. Ученые отмечают, выбор своего поведения в этой ситуации должен базироваться на общем анализе обстановки.В случае большого скопления людей и сильного угла наклона эскалатора – лучше ехать стоя на одном месте. Это снизит общую травмоопасность и риск других происшествий. А если сложилась ситуация, когда людей практически нет, а сам эскалатор либо не имеет ступенек, либо его наклон не слишком резкий, то можно ускорить свое передвижение и начать идти по нему. Ученые отметили, данный вопрос можно эффективно организовать, что приведет к повышению пропускной способности метро, торговых комплексов и других зданий, использующих подобную технологию для доставки людей.