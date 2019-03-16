Лайма Вайкуле оценила творчество Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой





Знаменитая певица уверена: люди без вокальных данных не имеют права называть себя певцами и выступать на большой сцене. Лайма Вайкуле ответила на вопрос ведущего об отношении к таким исполнительницам как Бузова, что самым главным у артиста является голос, если он у него есть, чего нельзя сказать о новой знаменитости. Артистка отметила, что современный певец должен иметь харизму. Она заявила: ей достаточно десяти секунд, чтобы определить, есть ли у звезды перечисленные качества, и может ли она заинтересовать своим исполнением.Лайма Вайкуле не скрывает: она знакома с творчеством многих молодых артистов современности, способных удивить талантами, но, по какой-то причине, не желает называть их. Певица отметила: иногда ей демонстрируют выступления популярных молодежных звезд с миллионами просмотров, но сами по себе они – так себе.О творчестве коллеги по цеху, короля российского шоубиза Филиппа Киркорова, снимающегося в эпатажных клипах, Вайкуле говорит очень уклончиво. Что касается нашумевшего клипа «Цвет настроения синий» артистка сообщила: «Мы не можем и обсуждать, что он имел ввиду».