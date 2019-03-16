Disney восстановил режиссера Джеймса Ганна в должности
Disney восстановил кинорежиссера Джеймса Ганна в должности, так и не найдя ему подходящую замену. Сейчас стало известно, что именно он будет снимать продолжение кинокартины «Стражи Галактики».
Несколько месяцев назад Джеймса Ганна уволили из Disney. Представители компании занялись поиском нового режиссера, который приступит к съемкам 3-й части «Стражей Галактики». Но им так и не удалось найти достойную замену и Disney решил восстановить знаменитость в должности. Уже известно, что он продолжит съемки популярной кинокартины. Режиссер выступил с официальным заявлением и поблагодарил всех, кто принимал данное решение.
Напомним, что Джеймса Ганна уволили из-за непристойных постов в социальных сетях, вокруг которых было множество скандалов. Компания Disney решила не портить свою репутацию и разорвала контракт с известным создателям фильмов. Знаменитость несколько раз извинялся за свои выказывания в Сети и утверждал, что слова были вырваны из контекста.
Несколько месяцев назад Джеймса Ганна уволили из Disney. Представители компании занялись поиском нового режиссера, который приступит к съемкам 3-й части «Стражей Галактики». Но им так и не удалось найти достойную замену и Disney решил восстановить знаменитость в должности. Уже известно, что он продолжит съемки популярной кинокартины. Режиссер выступил с официальным заявлением и поблагодарил всех, кто принимал данное решение.
Напомним, что Джеймса Ганна уволили из-за непристойных постов в социальных сетях, вокруг которых было множество скандалов. Компания Disney решила не портить свою репутацию и разорвала контракт с известным создателям фильмов. Знаменитость несколько раз извинялся за свои выказывания в Сети и утверждал, что слова были вырваны из контекста.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:21