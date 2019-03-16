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Disney восстановил режиссера Джеймса Ганна в должности

Disney восстановил кинорежиссера Джеймса Ганна в должности, так и не найдя ему подходящую замену. Сейчас стало известно, что именно он будет снимать продолжение кинокартины «Стражи Галактики».

Disney восстановил режиссера Джеймса Ганна в должности

Несколько месяцев назад Джеймса Ганна уволили из Disney. Представители компании занялись поиском нового режиссера, который приступит к съемкам 3-й части «Стражей Галактики». Но им так и не удалось найти достойную замену и Disney решил восстановить знаменитость в должности. Уже известно, что он продолжит съемки популярной кинокартины. Режиссер выступил с официальным заявлением и поблагодарил всех, кто принимал данное решение.

Disney восстановил режиссера Джеймса Ганна в должности

Напомним, что Джеймса Ганна уволили из-за непристойных постов в социальных сетях, вокруг которых было множество скандалов. Компания Disney решила не портить свою репутацию и разорвала контракт с известным создателям фильмов. Знаменитость несколько раз извинялся за свои выказывания в Сети и утверждал, что слова были вырваны из контекста.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:21

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