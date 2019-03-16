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Самолет «Байкал» скоро заменит «кукурузник» Ан-2

Самолет серии ТВС-2-ДТС «Байкал» могут запустить в массовое производство в ближайшие годы в случае его конкурентоспособности. Судно заменит легендарный «кукурузник» Ан-2, как сообщает «Слово и Дело».
Самолет «Байкал» скоро заменит «кукурузник» Ан-2

Последний заметно устарел, и теперь отечественные производители намерены сконструировать полноценную замену этой модели. Ранее в Сибирском НИИ создали легкий многоцелевой самолет ВС-2-ДТС, который и послужит альтернативой Ан-2. Воздушная машина станет обладать увеличенной дальностью полета, адаптированной для функционирования на севере, и иметь нормальную стоимость летнего часа. «Байкалы» будут использовать для пассажирских перевозок, а также и для других сфер, включая ликвидацию возгораний. Ценник проекта равен 150-180 миллионам рублей.

Опытный образец разработан на авиазаводе в Улан-Удэ два года назад. В начале ушедшего года фирма «Вертолеты России» сообщили о намерении производить до 24 подобных машин в год. Для реализации такой цели холдинг заручился поддержкой Минпромторга и властей Бурятии и Якутии.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:04

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