Иван Жидков стал на защиту новой возлюбленной перед бывшей невестой Лилией Соловьевой





Иван Жидков устал от обвинений Лилии Соловьевой и ее нападок на Instagram-звезду Анастасию Юрченко, известную в Сети как Diva. Артист решил отреагировать на негатив экс-избранницы, обвинив ее в пиаре во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram. Он сообщил, что нет никакой логики, если один молчит, а другой извергается.Жидков заявил: он не хотел в это ввязываться, но теперь не может стоять в стороне, когда это касается его родных, включая маму. Звезда поинтересовался у Соловьевой почему она себя так ведет, позволяя себе оскорблять его и новую пассию. Знаменитость обратился к бывшей с просьбой оставить его в покое.Лилия Соловьева ответила, что не ожидала от экс-бойфренда другой реакции. Она утверждает: у Ивана Жидкова есть «традиция» некрасиво расставаться с избранницами. По словам девушки, артист так же поступил и с бывшей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц. Мать наследника актера Степана намерена подать на него в суд, чтобы звезда выплачивал алименты.