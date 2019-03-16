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Иван Жидков стал на защиту новой возлюбленной перед бывшей невестой Лилией Соловьевой

Актер российского театра и кино Иван Жидков опять выясняет отношения с бывшей невестой и матерью сына Степана – Лилией Соловьевой. Экс-избранница узнала, что звезда встречается с Анастасией Юрченко и негативно о ней высказалась, но артист защитил новую возлюбленную.
Иван Жидков стал на защиту новой возлюбленной перед бывшей невестой Лилией Соловьевой

Иван Жидков устал от обвинений Лилии Соловьевой и ее нападок на Instagram-звезду Анастасию Юрченко, известную в Сети как Diva. Артист решил отреагировать на негатив экс-избранницы, обвинив ее в пиаре во время онлайн-трансляции на своей странице в Instagram. Он сообщил, что нет никакой логики, если один молчит, а другой извергается.

Жидков заявил: он не хотел в это ввязываться, но теперь не может стоять в стороне, когда это касается его родных, включая маму. Звезда поинтересовался у Соловьевой почему она себя так ведет, позволяя себе оскорблять его и новую пассию. Знаменитость обратился к бывшей с просьбой оставить его в покое.
Иван Жидков стал на защиту новой возлюбленной перед бывшей невестой Лилией Соловьевой

Лилия Соловьева ответила, что не ожидала от экс-бойфренда другой реакции. Она утверждает: у Ивана Жидкова есть «традиция» некрасиво расставаться с избранницами. По словам девушки, артист так же поступил и с бывшей супругой актрисой Татьяной Арнтгольц. Мать наследника актера Степана намерена подать на него в суд, чтобы звезда выплачивал алименты.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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