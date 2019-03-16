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«Яндекс» начал тестировать свою социальную сеть «Аура»

Компания «Яндекс» заявила о начале тестирования собственной социальной сети под названием «Аура». Она поможет пользователям находить людей со схожими интересами и кругом общения.
«Яндекс» начал тестировать свою социальную сеть «Аура»

Социальная сеть получит название «Яндекс. Аура». Она будет использовать технологии самообучающегося искусственного интеллекта, который поможет пользователям в автоматическом режиме искать себе знакомых со схожими интересами. Эксперты отмечают, обычные социальные сети строятся по принципу самостоятельного поиска единомышленников, но «Яндекс. Аура» собирается изменить все существующие правила игры.

Представители компании отметили, что решение о выходе этого продукта на рынок пока не принято. Сейчас будет происходит закрытое бета-тестирование, в котором специалисты «Яндекс» проверят созданные ими механизмы, гипотезы и метрики. Если они докажут свою работоспособность – тогда и начнется финальный этап обсуждения реализации данного проекта.

Сейчас в бета-тестировании могут принять участие только те люди, которые получили приглашения от уже зарегистрированных в «Яндекс. Аура» пользователей. Никаких точных данных о продолжительности этого этапа разработки и примерных датах выхода новинки пока нет. Представители компании отметили, все будет зависеть от того, насколько эффективно и правильно будут действовать созданные ими алгоритмы и метрики.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:59

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