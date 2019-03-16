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Татьяна Навка посоветовала Алине Загитовой "сбросить чемпионские оковы"

Татьяна Навка посоветовала потерявшей форму Алине Загитовой "сбросить свои чемпионские оковы". Фигуристка считает, что её молодая коллега не справляется с психологическим давлением.
Татьяна Навка посоветовала Алине Загитовой "сбросить чемпионские оковы"

Навка высказалась о лучших российских спортсменках и дала совет Загитовой, как вновь стать чемпионкой. Золотой призёрше олимпийских игр в Пхенчхане стоит прекратить гнаться за титулом. Напомним, что на прошлом чемпионате России Загитова так и не попала в тройку лидеров, уступив место юниоркам.

Фигуристка надеется взять реванш на грядущих состязаниях в Японии, но никак не может достичь той же превосходной формы, которой обладала раньше. Навка предположила, что именно "чемпионские оковы" так повлияли на спортсменку.

Психологически очень трудно отстаивать за собой первые места, и куда проще догонять лидеров. Не обошла стороной Навка и уехавшую в Канаду тренироваться с Брайаном Орсером Евгению Медведеву.

Обладательницу серебра на играх в Корее коллега считает сильной девушкой с внутренним стержнем. По мнению Навки, в Канаде она получит необходимые свежие эмоции и энергию, достигнув желаемого успеха.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:30

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