Татьяна Навка посоветовала Алине Загитовой "сбросить чемпионские оковы"

Навка высказалась о лучших российских спортсменках и дала совет Загитовой, как вновь стать чемпионкой. Золотой призёрше олимпийских игр в Пхенчхане стоит прекратить гнаться за титулом. Напомним, что на прошлом чемпионате России Загитова так и не попала в тройку лидеров, уступив место юниоркам.Фигуристка надеется взять реванш на грядущих состязаниях в Японии, но никак не может достичь той же превосходной формы, которой обладала раньше. Навка предположила, что именно "чемпионские оковы" так повлияли на спортсменку.Психологически очень трудно отстаивать за собой первые места, и куда проще догонять лидеров. Не обошла стороной Навка и уехавшую в Канаду тренироваться с Брайаном Орсером Евгению Медведеву.Обладательницу серебра на играх в Корее коллега считает сильной девушкой с внутренним стержнем. По мнению Навки, в Канаде она получит необходимые свежие эмоции и энергию, достигнув желаемого успеха.