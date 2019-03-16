Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева споет в рок-опере «Карамазовы»





Рок-опера под названием «Карамазовы» должна состояться 19 и 22 марта в Москве в Центральном Доме работников искусств. Постановка позволит зрителям по-новому взглянуть на легендарный роман. Она далека от традиционного мюзикла, где пестрят пышные костюмы и яркие декорации. По мнению инициаторов проекта, новый спектакль является синтезом современного театра и выступления, где артист не может существовать без музыки.Инициатором, автором музыки «Карамазовых» является актер Александр Рагулин. Он также сыграет брата – Дмитрия в спектакле. Кроме Екатерины Гусевой, на премьере можно будет увидеть игру Теоны Дольниковой, Ольги Беляевой, Игоря Балалаева, Сергея Ли, Дениса Дэмкива, Евгения Вальца и Владислава Погибы.