Певец Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване

Они опубликовали обращение к фанатам Стаса Михайлова из Еревана. В нем команда исполнителя сообщила, что вынуждена заявить об отмене сольного концерта исполнителя в столице Армении, запланированного на 2 апреля. Такое решение было принято из-за недобросовестных организаторов выступления, не выполнивших условия подписанного договора. Изучив данную ситуацию менеджер исполнителя принял непростое решение об отмене этого концерта.Представители российского певца отмечают, ранее Стас Михайлов никогда не отменял выступления по собственной воле, и никогда не поступит таким образом в будущем, но сейчас ситуация другая. В заявлении говорится, что команда исполнителя была вынуждена пойти на такой шаг под давлением обстоятельств.Все поклонники исполнителя, уже купившие билеты на его концерт 2 апреля, смогут сдать их в тех местах, где они были приобретены. В завершении заявления было отмечено, что Стас Михайлов и его команда приложат все усилия для того, чтобы все-таки сыграть сольный концерт в Ереване так скоро, как это только станет возможно.