Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей





Знаменитость переживает о будущем детей, особенно после ее скандального развода с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли сообщила: «Люди вслух гадают, хорошая ли я мать». По словам артистки, для нее важно быть хорошей родительницей и неприятно слышать, что люди отзываются о ней, как о неспособной и вообще сумасшедшей матери.Актриса давно смогла выработать твердые принципы воспитания. Так, звезда фильма «Малефисента», уверена в необходимости развивать в детях такие качества как индивидуальность и толерантность. Артистка старается знакомить наследников с другим миром – далеким от обеспеченности и удовольствий, путешествуя с ними в бедные страны. Каждый ребенок, как и взрослый имеет право на ошибку.Анджелине Джоли пришлось потратить много времени и сил, чтобы получить право на воспитание наследников. К слову, оно досталось обоим супругам, но шестеро детей остались жить с матерью. Звезда долгое время скрывала их от излишнего внимания, но все же появилась с Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен на премьере анимационного фильма «Дамбо», состоявшейся 12 марта.