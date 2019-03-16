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Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей

Анджелина Джоли рассказала о секретах воспитания детей своим подписчикам в Instagram. Голливудская звезда разуверилась в счастливых финалах, какие обычно есть в сказках, и старается готовить наследников к настоящей жизни, которая куда сложнее.

Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей

Знаменитость переживает о будущем детей, особенно после ее скандального развода с Брэдом Питтом. Анджелина Джоли сообщила: «Люди вслух гадают, хорошая ли я мать». По словам артистки, для нее важно быть хорошей родительницей и неприятно слышать, что люди отзываются о ней, как о неспособной и вообще сумасшедшей матери.
Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей

Актриса давно смогла выработать твердые принципы воспитания. Так, звезда фильма «Малефисента», уверена в необходимости развивать в детях такие качества как индивидуальность и толерантность. Артистка старается знакомить наследников с другим миром – далеким от обеспеченности и удовольствий, путешествуя с ними в бедные страны. Каждый ребенок, как и взрослый имеет право на ошибку.
Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей

Анджелине Джоли пришлось потратить много времени и сил, чтобы получить право на воспитание наследников. К слову, оно досталось обоим супругам, но шестеро детей остались жить с матерью. Звезда долгое время скрывала их от излишнего внимания, но все же появилась с Захарой, Шайло, Ноксом и Вивьен на премьере анимационного фильма «Дамбо», состоявшейся 12 марта.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:50

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