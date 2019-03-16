Ясновидящая Галина Янко высказалась о судьбе Юлии Началовой

Галина Янко взялась разъяснить все обстоятельства, которые привели к серьезному ухудшению здоровья Юлии Началовой. Совсем недавно певица попала в московскую больницу, у неё очень сильно поднялся уровень сахара в крови. Врачи делают все возможное, но звезда продолжает находиться в медикаментозной коме.Ясновидящая отмечает, у исполнительницы была очень тяжелая судьба. С самого детства она боролась с завистниками и критикам. По словам Галины Янко, у Началовой их было не меньше, чем у Жанны Фриске. Эту ситуацию усугубляла доверчивость и открытость певицы к людям, что не раз приводило к серьезным стрессам. Также звезда сложно пережила развод с мужем - уверена медиум. Бывший супруг изменял ей с многими любовницами, а эти женщины, в свою очередь, завидовали самой Юлии Началовой. Поэтому Галина Янко не исключает версию, касающуюся порчи, которую на исполнительницу накликали её соперницы.Галина Янко уверяет, ситуация у певицы очень сложная и все будет зависеть от её силы духа, а также от ангела-хранителя. Ясновидящая отмечает, только эти факторы способны вернуть Юлию Началову в нормальное состояние.