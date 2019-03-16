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Анастасия Волочкова в купальнике показала шпагат на кромке бассейна

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала свою растяжку. Звезда, одетая в оранжевый купальник, села на шпагат прямо на кромке бассейна спа-салона.
Анастасия Волочкова в купальнике показала шпагат на кромке бассейна

У Анастасии Волочковой уже появилась негласная традиция, согласно которой она постоянно садиться на шпагат в самых неожиданных местах. В этот раз балерина решила продемонстрировать свою шикарную растяжку в одном из спа-салонов. Там звезда села на шпагат прямо на кромке бассейна. Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

В описании к ним знаменитость отметила, что посетила это заведение не одна, а в компании любимого человека. Таким образом звезда решила отдохнуть после своего концерта, состоявшегося накануне. На фотографиях балерина не только хвасталась растяжкой, но и успела продемонстрировать свою фигуру.

Напомним, Анастасия Волочкова уже много раз публиковала фотографии со своим шпагатом. Она делала его прямо на яхте, бадье с ледяной водой, телепередачах, домашних диванах и многих других местах. Эти и другие публикации знаменитости не очень нравились её поклонникам, поэтому они постоянно критиковали балерину за подобные обновления. Звезда долгое время терпела эту ситуацию, а потом решилась на кардинальные меры – она полностью отключила комментарии на своей странице в Instagram. Теперь подписчики знаменитости могут ставить исключительно лайки. Сама Волочкова посоветовала другим популярным людям последовать её примеру.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:09

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