Анастасия Волочкова в купальнике показала шпагат на кромке бассейна

У Анастасии Волочковой уже появилась негласная традиция, согласно которой она постоянно садиться на шпагат в самых неожиданных местах. В этот раз балерина решила продемонстрировать свою шикарную растяжку в одном из спа-салонов. Там звезда села на шпагат прямо на кромке бассейна. Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.В описании к ним знаменитость отметила, что посетила это заведение не одна, а в компании любимого человека. Таким образом звезда решила отдохнуть после своего концерта, состоявшегося накануне. На фотографиях балерина не только хвасталась растяжкой, но и успела продемонстрировать свою фигуру.Напомним, Анастасия Волочкова уже много раз публиковала фотографии со своим шпагатом. Она делала его прямо на яхте, бадье с ледяной водой, телепередачах, домашних диванах и многих других местах. Эти и другие публикации знаменитости не очень нравились её поклонникам, поэтому они постоянно критиковали балерину за подобные обновления. Звезда долгое время терпела эту ситуацию, а потом решилась на кардинальные меры – она полностью отключила комментарии на своей странице в Instagram. Теперь подписчики знаменитости могут ставить исключительно лайки. Сама Волочкова посоветовала другим популярным людям последовать её примеру.