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Стивен Хокинг называл рай сказкой для боящихся темноты людей

Стивен Хокинг не верил в Бога, и считал, что Вселенной никто не управляет. Также он называл рай сказкой для людей, боящихся тьмы.
Стивен Хокинг называл рай сказкой для боящихся темноты людей

Астрофизик заявлял, что высший разум не мог создать Вселенную, а сам способ появления космоса был определен законом науки. Поклонникам религии он предлагал, по их желанию, называть научные каноны Богом, но это будет не то существо, с которым человек может встретиться и поговорить.

Рассуждая о жизни после смерти, Хокинг уверял в следующем: мозг это компьютер, который после кончины просто выключается. Для него нет рая и ада, это «детская сказка для боящихся темноты».

Хокинг умер в марте минувшего года. Долгое время он оспаривал существование Бога и считал, что в действительности никакой Высший разум не управляет Вселенной.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:04

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