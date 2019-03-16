Стивен Хокинг называл рай сказкой для боящихся темноты людей
Стивен Хокинг не верил в Бога, и считал, что Вселенной никто не управляет. Также он называл рай сказкой для людей, боящихся тьмы.
Астрофизик заявлял, что высший разум не мог создать Вселенную, а сам способ появления космоса был определен законом науки. Поклонникам религии он предлагал, по их желанию, называть научные каноны Богом, но это будет не то существо, с которым человек может встретиться и поговорить.
Рассуждая о жизни после смерти, Хокинг уверял в следующем: мозг это компьютер, который после кончины просто выключается. Для него нет рая и ада, это «детская сказка для боящихся темноты».
Хокинг умер в марте минувшего года. Долгое время он оспаривал существование Бога и считал, что в действительности никакой Высший разум не управляет Вселенной.
Астрофизик заявлял, что высший разум не мог создать Вселенную, а сам способ появления космоса был определен законом науки. Поклонникам религии он предлагал, по их желанию, называть научные каноны Богом, но это будет не то существо, с которым человек может встретиться и поговорить.
Рассуждая о жизни после смерти, Хокинг уверял в следующем: мозг это компьютер, который после кончины просто выключается. Для него нет рая и ада, это «детская сказка для боящихся темноты».
Хокинг умер в марте минувшего года. Долгое время он оспаривал существование Бога и считал, что в действительности никакой Высший разум не управляет Вселенной.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:04