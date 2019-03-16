Стивен Хокинг называл рай сказкой для боящихся темноты людей





Астрофизик заявлял, что высший разум не мог создать Вселенную, а сам способ появления космоса был определен законом науки. Поклонникам религии он предлагал, по их желанию, называть научные каноны Богом, но это будет не то существо, с которым человек может встретиться и поговорить.Рассуждая о жизни после смерти, Хокинг уверял в следующем: мозг это компьютер, который после кончины просто выключается. Для него нет рая и ада, это «детская сказка для боящихся темноты».Хокинг умер в марте минувшего года. Долгое время он оспаривал существование Бога и считал, что в действительности никакой Высший разум не управляет Вселенной.