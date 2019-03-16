Юная девушка предъявила актеру Кайлу Мэсси иск на 1,5 миллиона долларов за сексуальные домогательства





Кайлу Мэсси предъявила иск 13-летняя девушка, которая утверждает, что он отправил ей сексуально откровенные фотографии и видеозаписи. Истица заявила в судебном процессе, что она и ее мама встретили кинозвезду в 2009 году, на тот момент ребенку было всего 4 года. Впоследствии актер поддерживал с ней контакт и вел себя как отец. Девочка долгое время интересовалась карьерой в шоу-бизнесе и надеялась на помощь в этом вопросе Кайла Мэсси. В декабре артист поговорил с ее матерью и пригласил юную артистку вылететь в Лос-Анджелес, где он позаботится о ней и поможет найти агента. Он предложил гостье пожить вместе с ним и его девушкой.Истица и ее мама утверждают, что через некоторое время знаменитость начала присылать подростку «многочисленные откровенные текстовые сообщения, изображения и видео». Девушка обратилась в суд и предъявила иск как минимум на 1,5 миллиона долларов.Представители Кайла Мэсси пока не дали никаких комментариев по этому поводу.