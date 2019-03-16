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Юная девушка предъявила актеру Кайлу Мэсси иск на 1,5 миллиона долларов за сексуальные домогательства

Бывшей звезде Disney Channel Кайлу Мэсси предъявлен иск в размере 1,5 миллиона долларов за сексуальные домогательства в отношении юной девушки. Соответствующая информация опубликована в зарубежном издании Тmz.

Юная девушка предъявила актеру Кайлу Мэсси иск на 1,5 миллиона долларов за сексуальные домогательства

Кайлу Мэсси предъявила иск 13-летняя девушка, которая утверждает, что он отправил ей сексуально откровенные фотографии и видеозаписи. Истица заявила в судебном процессе, что она и ее мама встретили кинозвезду в 2009 году, на тот момент ребенку было всего 4 года. Впоследствии актер поддерживал с ней контакт и вел себя как отец. Девочка долгое время интересовалась карьерой в шоу-бизнесе и надеялась на помощь в этом вопросе Кайла Мэсси. В декабре артист поговорил с ее матерью и пригласил юную артистку вылететь в Лос-Анджелес, где он позаботится о ней и поможет найти агента. Он предложил гостье пожить вместе с ним и его девушкой.

Истица и ее мама утверждают, что через некоторое время знаменитость начала присылать подростку «многочисленные откровенные текстовые сообщения, изображения и видео». Девушка обратилась в суд и предъявила иск как минимум на 1,5 миллиона долларов.

Юная девушка предъявила актеру Кайлу Мэсси иск на 1,5 миллиона долларов за сексуальные домогательства

Представители Кайла Мэсси пока не дали никаких комментариев по этому поводу.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:55

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