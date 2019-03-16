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Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий
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Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий

Популярная рэп-исполнительница Ники Минаж отменила свое третье выступление, которое должно было состояться 15 марта в Дублине (Ирландия) в рамках гастрольного тура Nicki Wrld. Причиной этого решения стали неблагоприятные погодные условия. Соответствующая информация опубликована в зарубежном источнике Wenn.


Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий

Ранее Ники Минаж отказалась выступать во Франции и Словакии из-за технических проблем, а на этот раз отменила свое выступление в Ирландии из-за неблагоприятных погодных условий.

В заявлении промоутеров Ники Минаж говорится о том, что из-за неблагоприятных погодных условий, которые повлияли на навигацию в Ирландском море в течение последних 24 часов, некоторые суда с оборудованием не прибыли на место назначения. По этой причине певица была вынуждена отменить свое выступление, которое должно было состояться вечером 15 марта на 3Arena в Дублине.

Ники Минаж отменила свое третье выступление из-за неблагоприятных погодных условий

Представители знаменитости добавили, что она приносит свои извинения за любые неудобства, причиненные фанатам из-за этих непредвиденных обстоятельств.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

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