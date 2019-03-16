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Борис Гребенщиков спел две песни на Кремлевской площади в Вологде

Один из родоначальников русской рок-музыки Борис Гребенщиков приехал с юбилейным концертом «Аквариум. БГ 65» в Вологду. Перед выступлением певец совершил прогулку по городу и исполнил две песни на Кремлевской площади.


Борис Гребенщиков спел две песни на Кремлевской площади в Вологде

Юбилейный концерт «Аквариум. БГ 65» состоялся в Вологде вечером 15 марта, а днем Борис Гребенщиков решил прогуляться по ее центральной части. Поклонники не оставили без внимания легендарного рокера, появившегося на улицах их родного города. Им удалось немного пообщаться с музыкантом у памятника Константину Батюшкову.

Почитатели хотели узнать у кумира, какие воспоминания связаны у него с Вологдой и Кремлевской площадью, однако их попытки выяснить это оказались безуспешными. Борис Гребенщиков лишь признался, что таких воспоминаний действительно много, но никаких подробностей раскрывать не стал.

Борис Гребенщиков спел две песни на Кремлевской площади в Вологде

Тогда вологжане попросили исполнителя спеть, и он согласился. Дождавшись участников своего коллектива, Борис Гребенщиков порадовал поклонников, исполнив прямо у памятника русскому поэту две песни «Зимородок» и «По пути из Калинина в Тверь».



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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