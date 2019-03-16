Борис Гребенщиков спел две песни на Кремлевской площади в Вологде
Один из родоначальников русской рок-музыки Борис Гребенщиков приехал с юбилейным концертом «Аквариум. БГ 65» в Вологду. Перед выступлением певец совершил прогулку по городу и исполнил две песни на Кремлевской площади.
Юбилейный концерт «Аквариум. БГ 65» состоялся в Вологде вечером 15 марта, а днем Борис Гребенщиков решил прогуляться по ее центральной части. Поклонники не оставили без внимания легендарного рокера, появившегося на улицах их родного города. Им удалось немного пообщаться с музыкантом у памятника Константину Батюшкову.
Почитатели хотели узнать у кумира, какие воспоминания связаны у него с Вологдой и Кремлевской площадью, однако их попытки выяснить это оказались безуспешными. Борис Гребенщиков лишь признался, что таких воспоминаний действительно много, но никаких подробностей раскрывать не стал.
Тогда вологжане попросили исполнителя спеть, и он согласился. Дождавшись участников своего коллектива, Борис Гребенщиков порадовал поклонников, исполнив прямо у памятника русскому поэту две песни «Зимородок» и «По пути из Калинина в Тверь».
Юбилейный концерт «Аквариум. БГ 65» состоялся в Вологде вечером 15 марта, а днем Борис Гребенщиков решил прогуляться по ее центральной части. Поклонники не оставили без внимания легендарного рокера, появившегося на улицах их родного города. Им удалось немного пообщаться с музыкантом у памятника Константину Батюшкову.
Почитатели хотели узнать у кумира, какие воспоминания связаны у него с Вологдой и Кремлевской площадью, однако их попытки выяснить это оказались безуспешными. Борис Гребенщиков лишь признался, что таких воспоминаний действительно много, но никаких подробностей раскрывать не стал.
Тогда вологжане попросили исполнителя спеть, и он согласился. Дождавшись участников своего коллектива, Борис Гребенщиков порадовал поклонников, исполнив прямо у памятника русскому поэту две песни «Зимородок» и «По пути из Калинина в Тверь».
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16