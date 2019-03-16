Врачи назвали пять привычек, усугубляющих гастрит





Гастрит является заболеванием, характеризующимся воспалительными процессами в слизистой оболочке желудка или ее отеком. Опасность такого состояния заключается в том, что его прогрессирование ведет к нарушению основных функций этого органа пищеварения. Для того, чтобы избежать появления гастрита, важно иметь представление о том, какие привычки могут его спровоцировать.По словам медиков, первые две привычки связаны с питьевым режимом. Как недостаточное, так и чрезмерное потребление воды может привести к заболеванию. Оптимальным объемом считается два литра жидкости в день.Третьей привычкой, которая может спровоцировать появление гастрита, является курение. Из-за этого пагубного пристрастия слизистая оболочка желудка раздражается, медленно восстанавливается, а это чревато возникновением язвенной болезни.Четвертым фактором риска развития гастрита является потребление спиртных напитков. В алкоголе содержатся токсичные вещества, которые приводят к воспалительным процессам, а в некоторых случаях – и к желудочному кровотечению.Ежедневное нервное напряжение и негативные эмоции также могут вызвать заболевание органа пищеварительной системы. В этом случае речь идет о так называемом стрессовом гастрите.