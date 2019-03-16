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Врачи назвали пять привычек, усугубляющих гастрит

Врачи назвали пять привычек, из-за которых могут усугубиться негативные проявления при гастрите. Информация о предостережениях экспертов опубликована в специализированном зарубежном издании.
Врачи назвали пять привычек, усугубляющих гастрит

Гастрит является заболеванием, характеризующимся воспалительными процессами в слизистой оболочке желудка или ее отеком. Опасность такого состояния заключается в том, что его прогрессирование ведет к нарушению основных функций этого органа пищеварения. Для того, чтобы избежать появления гастрита, важно иметь представление о том, какие привычки могут его спровоцировать.

По словам медиков, первые две привычки связаны с питьевым режимом. Как недостаточное, так и чрезмерное потребление воды может привести к заболеванию. Оптимальным объемом считается два литра жидкости в день.

Третьей привычкой, которая может спровоцировать появление гастрита, является курение. Из-за этого пагубного пристрастия слизистая оболочка желудка раздражается, медленно восстанавливается, а это чревато возникновением язвенной болезни.

Четвертым фактором риска развития гастрита является потребление спиртных напитков. В алкоголе содержатся токсичные вещества, которые приводят к воспалительным процессам, а в некоторых случаях – и к желудочному кровотечению.

Ежедневное нервное напряжение и негативные эмоции также могут вызвать заболевание органа пищеварительной системы. В этом случае речь идет о так называемом стрессовом гастрите.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

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