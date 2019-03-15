Саша Черно и Иосиф Оганесян 4 часа ходили по рынку за покупками
Саша Черно и Иосиф Оганесян признались, что они покупают вещи, продукты и парфюмерию на обычном рынке. Молодожены не видят в этом ничего постыдного, ведь именно так могут сэкономить семейный бюджет.
После шопинга на рынке Иосиф Оганесян поделился своими впечатлениями в stories в Instagram. Участник "Дома-2" признался, что сильно устал и голоден, но получил массу положительных эмоций. Также видно, что после 4 часов, проведенных между торговыми рядами, молодые супруги возвращаются домой с массой пакетов и коробок.
Саша Черно также отметила, что ей нравится бывать на рынке, в коротком видео она пошутила вместе с мужем Иосифом Оганесяном и отметила, что поход на рынок оказался очень приятным и веселым.
После шопинга на рынке Иосиф Оганесян поделился своими впечатлениями в stories в Instagram. Участник "Дома-2" признался, что сильно устал и голоден, но получил массу положительных эмоций. Также видно, что после 4 часов, проведенных между торговыми рядами, молодые супруги возвращаются домой с массой пакетов и коробок.
Саша Черно также отметила, что ей нравится бывать на рынке, в коротком видео она пошутила вместе с мужем Иосифом Оганесяном и отметила, что поход на рынок оказался очень приятным и веселым.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 22:10