АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Саша Черно и Иосиф Оганесян 4 часа ходили по рынку за покупками

Саша Черно и Иосиф Оганесян признались, что они покупают вещи, продукты и парфюмерию на обычном рынке. Молодожены не видят в этом ничего постыдного, ведь именно так могут сэкономить семейный бюджет.
Саша Черно и Иосиф Оганесян 4 часа ходили по рынку за покупками

После шопинга на рынке Иосиф Оганесян поделился своими впечатлениями в stories в Instagram. Участник "Дома-2" признался, что сильно устал и голоден, но получил массу положительных эмоций. Также видно, что после 4 часов, проведенных между торговыми рядами, молодые супруги возвращаются домой с массой пакетов и коробок.

Саша Черно также отметила, что ей нравится бывать на рынке, в коротком видео она пошутила вместе с мужем Иосифом Оганесяном и отметила, что поход на рынок оказался очень приятным и веселым.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 22:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Безус и Алексей Купин "воюют"
Саша Черно и Иосиф Оганесян 4 часа
Екатерина Климова появилась на премьере
Звезда "Дом-2" Оля Сударкина показала
Звезда "Дом-2" Надежда Ермакова
Поклонники не верят в искренние чувства
Ксения Бородина плакала во время
Елена Беркова объявила о желании стать
Мария Погребняк успешно перенесла
СМИ преувеличили сообщения о скорой
Сергей Лазарев не может смириться со
Сергей Жуков провел целый день с семьей
Евгений Цыганов отпраздновал 40 -летие
Александр Самойленко готовится стать
Эксперты рассказали о семи причинах
Андрей Малахов вместе со съемочной
Хейтеры раскритиковали Анастасию
Агата Муцениеце опровергла слухи о
Виктория Дайнеко показала подписчикам
Максим Галкин рассказал наследникам о
Ученые: Липоевая кислота помогает в
Эмили Ратаковски раскритиковали за
Прохор Шаляпин показал в Instagram
Актриса Светлана Чуйкина удивила своим
Актриса Агата Муцениеце рассказала о
Нашумевший фильм о Джексоне «Покидая
Андрей Кончаловский балует Юлию
Максим Виторган анонсировал премьеру
Эксперты назвали эффективные способы
Оля Рапунцель и Дмитрий Дмитренко
Просмотреть все новости