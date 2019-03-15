Звезда "Дом-2" Оля Сударкина показала снимок в бандаже после операции по увеличению груди
Звезда проекта "Дом-2" Оля Сударкина долгое время не решалась на хирургическое вмешательство. Однако бывшая участница реалити все же сделала операцию по увеличению груди и поспешила поделиться с поклонниками своими впечатлениями.
В своем микроблоге в Instagram бывшая участница "Дома-2" Оля Сударкина опубликовала новое фото в бандаже, сделанное на второй день после операции. Девушка отметила, что чувствует себя очень хорошо и ее радуют новые формы.
Оля Сударкина добавила, идти на операционный стол ей было совсем не страшно, так как ей вкололи специальный успокаивающий препарат. Через три часа после вмешательства наркоз отошел, сейчас пациентке до сих пор дают обезболивающее и она не может вставать с кровати.
Тем не менее, Оля Сударкина добавила, что теперь чувствует - у нее есть красивая грудь.
В своем микроблоге в Instagram бывшая участница "Дома-2" Оля Сударкина опубликовала новое фото в бандаже, сделанное на второй день после операции. Девушка отметила, что чувствует себя очень хорошо и ее радуют новые формы.
Оля Сударкина добавила, идти на операционный стол ей было совсем не страшно, так как ей вкололи специальный успокаивающий препарат. Через три часа после вмешательства наркоз отошел, сейчас пациентке до сих пор дают обезболивающее и она не может вставать с кровати.
Тем не менее, Оля Сударкина добавила, что теперь чувствует - у нее есть красивая грудь.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:56