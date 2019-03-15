Звезда "Дом-2" Надежда Ермакова показала свою квартиру в Москве

После ухода за Периметр участница "Дома-2" Надежда Ермакова с радостью приняла предложение от организаторов работать главным редактором. Тогда же девушка решила непременно обосноваться в Москве. Теперь звезда приобрела жилье, куда хочет перевести и свою маму.Надежда Ермакова призналась, что стала счастливой обладательницей квартиры в новостройке, скорее всего, предположили поклонники, продав жилье в родном городе Орле. Теперь звезду ждут обустройство и ремонт новых апартаментов.