Зоя Бербер снялась в откровенной фотосессии

Знаменитость часто удивляет публику интересными и яркими образами. На днях Зоя Бербер решила полностью раздеться ради фотосессии и восхищения поклонников. Звезда показала новые фото на своей странице в социальной сети, где она позирует без одежды, но все «прелести» артистки прикрывает белоснежное постельное белье. Для фотосета Бербер выбрала эффектный парик, представ в образе сексапильной блондинки с каре.Поклонники принялись оценивать публикацию кумира, обсуждая в комментариях ее внешность. Большинство почитателей актерского таланта Бербер одобрили смелое решение фаворитки: «Классный образ», «Красавица», «Красотка», «Зоя, вы не ангел?», «Зоя опасна», «Прическа так идет». Некоторые фанаты даже сравнили знаменитость с голливудской звездой Джулией Робертс.