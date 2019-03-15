Ксения Бородина плакала во время просмотра картины "Звезда родилась"

Ксения Бородина на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, где рассказала о том, что трогает ее до слез. По словам звезды "Дома-2", она второй раз посмотрела картину "Звезда родилась" и снова плакала. Ее очень тронула история о таланте, удаче и любви.Ксения Бородина подчеркнула, что можно обладать всем, чем угодно - умом, красотой, талантом, однако без любви никто не сможет быть счастлив. Как обычно публикацию звезды "Дома-2" поспешили раскритиковать хейтеры. Многие высказались, что фильм показался им слишком затянутым и скучным. Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал телеведущую. Им, как и Ксении Бородиной, очень понравилась картина и тронула до слез.