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Ксения Бородина плакала во время просмотра картины "Звезда родилась"

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что в ее жизни есть несколько вещей, из-за которых на глазах появляются слезы. Одной из них оказался фильм "Звезда родилась".
Ксения Бородина плакала во время просмотра картины "Звезда родилась"

Ксения Бородина на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, где рассказала о том, что трогает ее до слез. По словам звезды "Дома-2", она второй раз посмотрела картину "Звезда родилась" и снова плакала. Ее очень тронула история о таланте, удаче и любви.

Ксения Бородина подчеркнула, что можно обладать всем, чем угодно - умом, красотой, талантом, однако без любви никто не сможет быть счастлив. Как обычно публикацию звезды "Дома-2" поспешили раскритиковать хейтеры. Многие высказались, что фильм показался им слишком затянутым и скучным. Тем не менее, нашлись и те, кто поддержал телеведущую. Им, как и Ксении Бородиной, очень понравилась картина и тронула до слез.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 21:30

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