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Ученые выяснили, какое чувство заставляет пожилых людей ощущать себя молодыми

Американские ученые провели исследование и выяснили, какое чувство заставляет пожилых людей ощущать себя молодыми. Результаты своей работы они опубликовали в Сети.
Ученые выяснили, какое чувство заставляет пожилых людей ощущать себя молодыми

Исследование проходило 8 дней и в нем приняли участие 116 пожилых людей в возрасте 60-90 лет и 107 человек, которым было от 18 до 36 лет. Участников эксперимента постоянно опрашивали по поводу их самочувствия, мироощущения и переживаний. Оказалось, что все эти факторы оказывают серьезное влияние на ощущение своей молодости.

Ученые отмечают, пожилые люди чувствовали себя лучше в тот момент, когда могли контролировать себя и свое окружение. Это касается способности делать то, что сейчас хочется, возможности ухода за собой, защиты своих интересов и получения удовольствия. Нарушение этих факторов негативное влияло на ощущение молодости у пожилых людей.

Похожая ситуация наблюдалась и у молодых участников эксперимента. Когда они не сталкивались с проблемами и стрессами, то чувствовали себя как обычно, но стоило этим ощущениям проявиться, как эти испытуемые начинали ощущать свою зрелость либо старость.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

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