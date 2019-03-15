Алексей Воробьев озвучил Тигра в новом мультфильме «Большое путешествие»





Алексей Воробьев рассказал журналистам, что ему довелось работать над озвучкой романтика-тигра по имени Амур. Артисту было необычно вживаться в новый образ, поскольку в основном он озвучивает веселых и задорных героев. Его персонаж является очень спокойным и лиричным, у него нет друзей, но он остается хищником.Музыканту было сложно привыкнуть к Амуру, ведь они совсем с ним не похожи. По словам певца, когда работа была завершена, пришлось вернуться к началу и перезаписать определенные моменты, так как ближе к концу поп-звезде удалось лучше прочувствовать своего героя.Помимо Алексея Воробьева, героев нового анимационного фильма для детей дублировали и такие знаменитости как: Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Максим Галкин. Премьера фильма запланирована на 1 мая нынешнего года.