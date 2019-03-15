Алексей Воробьев озвучил Тигра в новом мультфильме «Большое путешествие»
Популярный российский исполнитель и музыкант Алексей Воробьев недавно принял участие в работе над дубляжом нового мультфильма «Большое путешествие». Артисту пришлось озвучивать Тигра, хотя по словам звезды, ему обычно ему доверяют более веселых персонажей.
Алексей Воробьев рассказал журналистам, что ему довелось работать над озвучкой романтика-тигра по имени Амур. Артисту было необычно вживаться в новый образ, поскольку в основном он озвучивает веселых и задорных героев. Его персонаж является очень спокойным и лиричным, у него нет друзей, но он остается хищником.
Музыканту было сложно привыкнуть к Амуру, ведь они совсем с ним не похожи. По словам певца, когда работа была завершена, пришлось вернуться к началу и перезаписать определенные моменты, так как ближе к концу поп-звезде удалось лучше прочувствовать своего героя.
Помимо Алексея Воробьева, героев нового анимационного фильма для детей дублировали и такие знаменитости как: Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Максим Галкин. Премьера фильма запланирована на 1 мая нынешнего года.
Алексей Воробьев рассказал журналистам, что ему довелось работать над озвучкой романтика-тигра по имени Амур. Артисту было необычно вживаться в новый образ, поскольку в основном он озвучивает веселых и задорных героев. Его персонаж является очень спокойным и лиричным, у него нет друзей, но он остается хищником.
Музыканту было сложно привыкнуть к Амуру, ведь они совсем с ним не похожи. По словам певца, когда работа была завершена, пришлось вернуться к началу и перезаписать определенные моменты, так как ближе к концу поп-звезде удалось лучше прочувствовать своего героя.
Помимо Алексея Воробьева, героев нового анимационного фильма для детей дублировали и такие знаменитости как: Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Максим Галкин. Премьера фильма запланирована на 1 мая нынешнего года.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:00