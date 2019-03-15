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Алексей Воробьев озвучил Тигра в новом мультфильме «Большое путешествие»

Популярный российский исполнитель и музыкант Алексей Воробьев недавно принял участие в работе над дубляжом нового мультфильма «Большое путешествие». Артисту пришлось озвучивать Тигра, хотя по словам звезды, ему обычно ему доверяют более веселых персонажей.

Алексей Воробьев озвучил Тигра в новом мультфильме «Большое путешествие»

Алексей Воробьев рассказал журналистам, что ему довелось работать над озвучкой романтика-тигра по имени Амур. Артисту было необычно вживаться в новый образ, поскольку в основном он озвучивает веселых и задорных героев. Его персонаж является очень спокойным и лиричным, у него нет друзей, но он остается хищником.

Музыканту было сложно привыкнуть к Амуру, ведь они совсем с ним не похожи. По словам певца, когда работа была завершена, пришлось вернуться к началу и перезаписать определенные моменты, так как ближе к концу поп-звезде удалось лучше прочувствовать своего героя.
Алексей Воробьев озвучил Тигра в новом мультфильме «Большое путешествие»

Помимо Алексея Воробьева, героев нового анимационного фильма для детей дублировали и такие знаменитости как: Филипп Киркоров, Татьяна Навка и Максим Галкин. Премьера фильма запланирована на 1 мая нынешнего года.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Вчера, 23:00

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