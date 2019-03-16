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«Калашников» представит летающий автомобиль до конца 2019 года

Отечественный концерн «Калашников» представит собственный летающий автомобиль. Анонс состоится до конца 2019 года.
«Калашников» представит летающий автомобиль до конца 2019 года

Представитель концерна «Калашников» отметил, спрос на подобные транспортные средства уже начинает формироваться, поэтому конструкторы предприятия подготовили собственный вариант новинки. Сейчас главной проблемой развития данной отрасли являются не технические ограничения, а законодательные. Представитель «Калашникова» отмечает, сложно представить, как правильно регулировать покупку, владение и передвижение на летающем автомобиле в современных реалиях.

Представленный образец имеет одно посадочное место, но конструкторы могут расширить вместительность этой модели. Они отметили, их аппарат можно будет использовать в коммерческих целях, для доставки продукции или в качестве такси. Концерн опубликовал небольшое видео, демонстрирующее возможности новинки. Впервые отечественный летающий автомобиль был представлен в 2017 году и с тех пор модель претерпела серьезные изменения.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:00

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