Мария Погребняк успешно перенесла операцию по коррекции зрения

Супруга знаменитого российского футболиста Павла Погребняка давно носила линзы и очки, которые доставляли ей дискомфорт. Она не могла без них обойтись из-за проблем со зрением, но очень долго не решалась обратиться за помощью к медикам. Ситуация изменилась после того, как Мария Погребняк посетила консультацию, где ей объяснили: операция длится не больше минуты. Знаменитость согласилась на коррекцию и теперь она очень довольна результатом.В Instagram-блоге она показала фанатам кадр, где запечатлена вместе с доктором в больничном халате, видимо, после процедуры. Погребняк поблагодарила всех, кто переживал за нее и обрадовала поклонников, заявив: все прошло удачно. По мнению автора поста, если бы она знала, что все так быстро и безболезненно, то не тянула бы с операцией. У Марии Погребняк есть небольшое замутнение, однако дискомфорта или боли в глазах она не ощущает.Подписчики удивились, что операция прошла быстро и Погребняк не чувствовала боли, по их мнению, безболезненные процедуры не всегда дают положительный эффект. Некоторые поклонники признались: они даже не догадывались о проблемах знаменитости со зрением. Фанаты порадовались за кумира и пожелали ей здоровья.