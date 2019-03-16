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Ближайшим соседом Земли оказался Меркурий

Ученые провели детальное исследование и установили, что ближайшим соседом Земли является именно Меркурий, а не Венера. Они отметили, это конечно противоречит общепринятой версии, но расчеты были однозначными.
Ближайшим соседом Земли оказался Меркурий

Все дело в методике, рассказывают ученые. Общепринятый способ расчета расстояния между планетами оперирует отдаленностью их от Солнца. Например, Земля расположена на расстоянии 1 астрономической единицы (АЕ) от звезды, а Венера всего на 0,72 АЕ. Следовательно, расстояние между ними составляет 0,28 АЕ. Именно таким образом принято действовать в такой ситуации.

Небольшая группа ученых отметила очевидный недостаток этого подхода. Классический способ измеряет расстояние в самой близкой точке, хотя в другие моменты времени оно куда больше. Бывают ситуации, когда Венера и Земля находятся по разную сторону от Солнца и между ними находится около 1,72 АЕ.

Поэтому ученые создали программу, которая подсчитала усредненное расстояние между планетами в каждый момент времени. Результаты оказались удивительными. Самой близкой к Земле планетой оказалась не Венера, и даже не Марс, а Меркурий, расположенный ближе всего к Солнцу. Все дело в сопоставлении орбит и скоростей движения астрономических тел.

Ученые отмечают, их подход уже давно использовался для планирования космических полетов, но его не применяли для решения столь простого вопроса, на который, как многие считали, уже дан однозначный ответ.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 03:00

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