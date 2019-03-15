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СМИ преувеличили сообщения о скорой смерти актера Майкла Дугласа

Актер снова оказался жертвой недобросовестных журналистов, сообщивших информацию о его скорой смерти. Оказалось, что СМИ преувеличили сообщения, касающиеся болезни Майкла Дугласа, а также они оказались фейком.
СМИ преувеличили сообщения о скорой смерти актера Майкла Дугласа

В 2010 году у актера врачи диагностировали четвертую стадию рака гортани, но с того времени он поправился. По данным «желтых СМИ», из-за болезни артист сильно похудел за последние месяцы. Инсайдеры поспешили сообщить, что звезда проходит курс химеотерапии, а также его лицо покрыто желтыми пятнами. Кроме того, они даже были уверены, что артист будет жить всего 7 месяцев.

Слухи о скорой кончине Майкла Дугласа оказались преувеличенными. По данным иностранных СМИ, артист ощущает себя в это время хорошо и не требует медицинской помощи.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:40

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