СМИ преувеличили сообщения о скорой смерти актера Майкла Дугласа





В 2010 году у актера врачи диагностировали четвертую стадию рака гортани, но с того времени он поправился. По данным «желтых СМИ», из-за болезни артист сильно похудел за последние месяцы. Инсайдеры поспешили сообщить, что звезда проходит курс химеотерапии, а также его лицо покрыто желтыми пятнами. Кроме того, они даже были уверены, что артист будет жить всего 7 месяцев.Слухи о скорой кончине Майкла Дугласа оказались преувеличенными. По данным иностранных СМИ, артист ощущает себя в это время хорошо и не требует медицинской помощи.