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Евгений Цыганов отпраздновал 40 -летие в метро Москвы

Артист Евгений Цыганов 15 марта отпраздновал 40-летие. Праздник он отметил бесплатным концертом для пассажиров московской подземки.
Евгений Цыганов отпраздновал 40 -летие в метро Москвы

Артист с коллегами спустились в московское метро вместе с музыкальной аппаратурой. В переходе они остановили все ударные инструменты и исполняли музыкальные композиции. В рамках концерта артисты сыграли несколько композиций, включая новый трек Цыганова, а само мероприятие привлекло многих посторонних людей.

Группа артиста называется «POAPRET». Не все фанаты артиста догадываются, что Цыганов давно занимается музыкальным творчеством и уже немало лет играет в иных группах. Свое увлечение он воспринимает просто как хобби.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:07

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