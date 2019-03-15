Евгений Цыганов отпраздновал 40 -летие в метро Москвы
Артист Евгений Цыганов 15 марта отпраздновал 40-летие. Праздник он отметил бесплатным концертом для пассажиров московской подземки.
Артист с коллегами спустились в московское метро вместе с музыкальной аппаратурой. В переходе они остановили все ударные инструменты и исполняли музыкальные композиции. В рамках концерта артисты сыграли несколько композиций, включая новый трек Цыганова, а само мероприятие привлекло многих посторонних людей.
Группа артиста называется «POAPRET». Не все фанаты артиста догадываются, что Цыганов давно занимается музыкальным творчеством и уже немало лет играет в иных группах. Свое увлечение он воспринимает просто как хобби.
Артист с коллегами спустились в московское метро вместе с музыкальной аппаратурой. В переходе они остановили все ударные инструменты и исполняли музыкальные композиции. В рамках концерта артисты сыграли несколько композиций, включая новый трек Цыганова, а само мероприятие привлекло многих посторонних людей.
Группа артиста называется «POAPRET». Не все фанаты артиста догадываются, что Цыганов давно занимается музыкальным творчеством и уже немало лет играет в иных группах. Свое увлечение он воспринимает просто как хобби.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:07