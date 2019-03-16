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Новый «Садко Next» представили белорусским дилерам

Российский автопроизводитель ГАЗ представил новый «Садко Next» своим белорусским дилерам. На данный момент грузовик праворульный и поступит в серийное производство уже в 2019 году.
Новый «Садко Next» представили белорусским дилерам

Презентация «Садко Next» происходила на коммерческой выставке автотранспорта IAA в Ганновере, Германия. Тогда посетители мероприятия могли ознакомится с той же праворульной версией грузовика. Такое решение связано с тем, что в первую очередь новинка начнет поступать на рынок Индонезии, где ГАЗ получил заказы как от частных, так и от государственных заказчиков. Поэтому «Садко Next» уже в этом году пройдет свои финальные испытания и отправится в серийное производство.

Новинка получит высокий дорожный просвет в 315 мм, систему подкачки шин, способность блокировать межколесные дифференциалы и пониженную передачу. Все это сочетается с удачными габаритами, выносливостью и неприхотливостью автомобиля. Под капотом у него окажется 4,4-литровый дизельный двигатель, выдающий 149 лошадиных сил, работающий вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Покупатель сможет приобрести новинку с тем экологическим стандартом, который ему необходим: «Евро-3», «Евро-4» или «Евро-5».
Новый «Садко Next» представили белорусским дилерам

Дата выхода леворульной версии пока неизвестная. Эксперты отмечают, возможно, покупателям придется подождать до 2020 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:00

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