Хейтеры раскритиковали Анастасию Решетову в Instagram

Недавно под одним из снимков звезды, появился комментарий от подписчика, который высказал свое негативное мнение о модели. «Меня бесишь», - написал один из фолловеров. Решетова ответила такими словами: «Не расстраивайся, ты не одна такая».Многие фолловеры высказались в поддержку модели. Они считают, что критики просто ведут себя неадекватно. Недавно Анастасия Решетова рассказала, как долго скрывала отношения с Тимати. По ее мнению, совместные фотографии и лайки нельзя назвать гарантом добропорядочных отношений. Касательно прежних отношений знаменитость заявила, что на всяческие отзывы уже не обращает внимание, и у нее есть «один мужчина».