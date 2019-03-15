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Хейтеры раскритиковали Анастасию Решетову в Instagram

Модель Анастасию Решетову постоянно подвергают критике хейтеры, которые завидуют успешности модели. Она возмутилась критикой одного из подписчиков, прочитав сообщение в Instagram.
Хейтеры раскритиковали Анастасию Решетову в Instagram

Недавно под одним из снимков звезды, появился комментарий от подписчика, который высказал свое негативное мнение о модели. «Меня бесишь», - написал один из фолловеров. Решетова ответила такими словами: «Не расстраивайся, ты не одна такая».

Многие фолловеры высказались в поддержку модели. Они считают, что критики просто ведут себя неадекватно. Недавно Анастасия Решетова рассказала, как долго скрывала отношения с Тимати. По ее мнению, совместные фотографии и лайки нельзя назвать гарантом добропорядочных отношений. Касательно прежних отношений знаменитость заявила, что на всяческие отзывы уже не обращает внимание, и у нее есть «один мужчина».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:30

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