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На Урале женщина получила 4 копейки алиментов на сына

На Урале женщина получила алименты на сына от бывшего мужа. Их размер составил 4 копейки, мужчина привлечен к административной ответственности.
На Урале женщина получила 4 копейки алиментов на сына

Женщина рассказывает, она прожила со своим бывшим мужем 12 лет, но была вынуждена развестись из-за его регулярного пьянства. В 2018 году суд утвердил их развод, а также обязал мужчину выплачивать сыну алименты. Тогда он работал в строительной компании в Екатеринбурге и в первый месяц перечислил бывшей супруге 14,7 тысяч рублей.

Подобная ситуация не устроила бывшего мужа, и он официально уволился с работы, чтобы получить возможность не платить деньги на содержание ребенка. Совсем недавно женщина получила счет, но сумма перевода составила всего 4 копейки. Она сначала приняла это за ошибку, но вскоре пристав заявил, что просто бывший муж не может заплатить больше. У него отсутствует зарегистрированное имущество, поэтому с него нельзя ничего взыскать дополнительно.

По факту данной ситуации мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ему назначено 72 часа обязательных работ, а также с его карточки происходит автоматическое списание поступающих средств.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:00

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