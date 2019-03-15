Максим Галкин рассказал наследникам о вере в Бога и Бермудском треугольнике

Максим Галкин и Алла Пугачева постоянно публикуют разнообразные обновления из своей семейной жизни в социальных сетях. Их дети не отстают от родителей, и, несмотря на юный возраст, уже имеют собственные страницы в Instagram, посвященные исключительно им. В этот раз необычное видео разместил сам шоумен.На нем он отвечает на вопрос дочери Лизы о вере. Девочка спрашивает: «А правда ли, что Бог увидит нас, если мы спрячемся под кровать?». На подобный вопрос юморист ответил быстро и достаточно просто: «Боженька, он все видит». После этого данный фрагмент прерывается и начинается следующий. На нем сын Гарри рассказывает отцу о загадочном Бермудском треугольнике. Ребенок отмечает, в этой области пропало множество военных и гражданских самолетов, а также несколько судов. На эту информацию Галкин отреагировал с серьезной долей юмора и иронии, он заявил: «Серьезно?».Следует отметить, что на видео слышен голос самой Аллы Пугачевой, но в кадре она не появляется. Возможно Примадонна не захотела показываться в кадре из-за своего домашнего внешнего вида, способного вызвать много критики в её адрес.