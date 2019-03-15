Максим Виторган анонсировал премьеру собственной постановки "В городе Лжедмитрове"
Актер Максим Виторган в своем микроблоге Instagram анонсировал премьеру собственной постановки "В городе Лжедмитрове". В последнее время актер много сил посвятил предстоящему событию.
Максим Виторган не скрывал, что хочет попробовать себя в новом амплуа. Актер создал собственную постановку, в числе актерского состава которой присутствуют много сильных личностей, в том числе Сергей Белоголовцев, Наталья Неволина, Алексей Кортнев, Кристина Бабушкина, Дмитрий Чувелев, Павел Мордюков, Константин Шпаков, Сергей Чекрыжов, Павел Санаев и Елена Котельникова.
"В городе Лжедмитрове" - фантастическая история о городе, в котором постоянно происходят аномальные вещи.
Максим Виторган не скрывал, что хочет попробовать себя в новом амплуа. Актер создал собственную постановку, в числе актерского состава которой присутствуют много сильных личностей, в том числе Сергей Белоголовцев, Наталья Неволина, Алексей Кортнев, Кристина Бабушкина, Дмитрий Чувелев, Павел Мордюков, Константин Шпаков, Сергей Чекрыжов, Павел Санаев и Елена Котельникова.
"В городе Лжедмитрове" - фантастическая история о городе, в котором постоянно происходят аномальные вещи.
«Ты не можешь бросить жить и заняться чем-то другим. Ты должен жизни.», - написал под публикацией Максим Виторган.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:16