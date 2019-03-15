Эмили Ратаковски раскритиковали за пляжный снимок с полной подругой
Звезда американского глянца Эмили Ратаковски недавно подверглась критике общественности из-за нового снимка в Instagram. Поклонников модели возмутила пляжная фотография знаменитости с полноватой подругой Кейтлин Кинг, сообщается в издании Daily Mail.
Топ-модель опубликовала в личном блоге черно-белый кадр, где они с Кинг позируют на пляже, лежа на животе в купальниках. В комментарии к снимку, видимо ожидая бурной реакции, Эмили Ратаковски назвала всех завистников сумасшедшими и написала, что неправильно считать красивым и идеальным один тип фигуры лишь потому, что его активно демонстрируют в Сети.
Поклонники не поняли зачем звезда показала такой «непривлекательный» снимок, предположив, что таким образом Ратаковски призывает сравнить ее стройную фигуру и «далекое от идеала тело» подруги. Они посчитали, что модель решила опозорить знакомую: «Зачем она подвергает подругу насмешкам, публикуя это?», «Ты же специально показала это фото». Сама хозяйка аккаунта отреагировала на критику, заявив, что считает красивой Кейтлин Кинг и рада, что она загорает в купальнике ее личной марки Inamorata. Знаменитость обратила внимание фанатов на то, что девушки с килограммами могут быть такими же прекрасными, как и худые.
Топ-модель опубликовала в личном блоге черно-белый кадр, где они с Кинг позируют на пляже, лежа на животе в купальниках. В комментарии к снимку, видимо ожидая бурной реакции, Эмили Ратаковски назвала всех завистников сумасшедшими и написала, что неправильно считать красивым и идеальным один тип фигуры лишь потому, что его активно демонстрируют в Сети.
Поклонники не поняли зачем звезда показала такой «непривлекательный» снимок, предположив, что таким образом Ратаковски призывает сравнить ее стройную фигуру и «далекое от идеала тело» подруги. Они посчитали, что модель решила опозорить знакомую: «Зачем она подвергает подругу насмешкам, публикуя это?», «Ты же специально показала это фото». Сама хозяйка аккаунта отреагировала на критику, заявив, что считает красивой Кейтлин Кинг и рада, что она загорает в купальнике ее личной марки Inamorata. Знаменитость обратила внимание фанатов на то, что девушки с килограммами могут быть такими же прекрасными, как и худые.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:55