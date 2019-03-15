Юрий Лоза: Юлию Началову госпитализировали из-за омолаживающих процедур

Лоза высказал свою версию того, что могло послужить причиной резкого ухудшения здоровья Началовой. Композитор считает, что его коллега по шоубизнесу сама виновата в случившемся. Так как она злоупотребляла косметологическими процедурами, из-за препаратов почки и печень оказались перегружены. Негативный эффект отразился и на сосудах мозга.По мнению Лозы, произошедшее с Началовой очень похоже на ситуацию с Женей Белоусовым, который также искусственно омолаживал себя. Музыкант отметил, что певице стоило поберечься, если она знала о проблемах с внутренними органами. Вместо этого Началова не соблюдала диету и очень много работала, так что почки у неё отказали.Между тем представители артистки дают прессе и поклонникам крайне мало информации о её нынешнем состоянии. По словам менеджера Началовой, сахар у неё подскочил после травмы ноги.