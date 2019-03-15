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Саша Черно заявила, что на "Дом-2" показывает пример для других

Саша Черно решила в очередной раз оправдаться за свое поведение. На этот раз жена Иосифа Оганесяна отметила, что на проекте "Дом-2" она показывает пример для других, и не важно, какой он.
Саша Черно заявила, что на "Дом-2" показывает пример для других

Сашу Черно в одном из последних эфиров упрекнули в том, что она ведет себя не очень прилично. Также не забыли поклонники и о недавнем конфликте звезды с другой участницей реалити Майей Донцовой.

Тем не менее, супруга Иосифа Оганесяна поспешила оправдаться за свое поведение, и подчеркнула, что так она показывает пример для телезрителей. Не важно, какой опыт, по словам участницы проекта "Дом-2", они получат - положительный или отрицательный, факт остается фактом.

Вместо восхищения Саша Черно в ответ снова получила волну критики от фанатов. Ей поспешили напомнить об обмане на счет похудения, о том, что она "завалила" "перезагрузку", а также не хочет убирать в своей комнате.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:45

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