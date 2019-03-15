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Нашумевший фильм о Джексоне «Покидая Неверлэнд» перевернул мир Маши Малиновской

Документальная кинолента «Покидая Неверлэнд» стала самой обсуждаемой темой в последнее время. В скандальном фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак открыто обвиняют короля поп-музыки Майкла Джексона в сексуальных домогательствах, но он перевернул мир Маши Малиновской.
Нашумевший фильм о Джексоне «Покидая Неверлэнд» перевернул мир Маши Малиновской

Телеведущая Маша Малиновская сообщила поклонникам в Instagram-блоге, что после просмотра фильма она окончательно запуталась, а ее мир перевернулся с ног на голову. Знаменитость пишет, что с одной стороны у нее возникло отвращение и ненависть к поп-королю, а с другой – благоговение перед величайшим талантом в истории мировой культуры и нежелание принимать такой ужасный факт. У Малиновской сложилось впечатление, будто «Покидая Неверлэнд» оценивали две личности антагониста, спорящие: виновен или невиновен, гений или злодей.
Нашумевший фильм о Джексоне «Покидая Неверлэнд» перевернул мир Маши Малиновской

Поклонники оценили размышления артистки и решили написать собственное мнение по поводу громких заявлений в адрес Майкла Джексона: «Верить не хочу, но сколько под такими кроткими лицами скрывались самые опасные маньяки», «Пожалуй, Вы правы», «С самого начала его жизни думала, что виновен», «А я не верю», «Виновен», «Эти двое просто продались за деньги…Суд его оправдал».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:24

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