Нашумевший фильм о Джексоне «Покидая Неверлэнд» перевернул мир Маши Малиновской





Телеведущая Маша Малиновская сообщила поклонникам в Instagram-блоге, что после просмотра фильма она окончательно запуталась, а ее мир перевернулся с ног на голову. Знаменитость пишет, что с одной стороны у нее возникло отвращение и ненависть к поп-королю, а с другой – благоговение перед величайшим талантом в истории мировой культуры и нежелание принимать такой ужасный факт. У Малиновской сложилось впечатление, будто «Покидая Неверлэнд» оценивали две личности антагониста, спорящие: виновен или невиновен, гений или злодей.Поклонники оценили размышления артистки и решили написать собственное мнение по поводу громких заявлений в адрес Майкла Джексона: «Верить не хочу, но сколько под такими кроткими лицами скрывались самые опасные маньяки», «Пожалуй, Вы правы», «С самого начала его жизни думала, что виновен», «А я не верю», «Виновен», «Эти двое просто продались за деньги…Суд его оправдал».