Грустное лицо и красные глаза : Илья Яббаров стал выглядеть плохо после расставания с Ритой Ларченко

Поклонники тут же принялись сочувствовать Илье Яббарову, ведь по нему видно, что он до сих пор любит Маргариту Ларченко и тяжело переживает их разрыв. Несколько эфиров подряд участник реалити появляется в кадре с грустным лицом и красными глазами, а недавно и вовсе пролил слезу прямо на Лобном месте.Поклонники уверены, Илье Яббарову очень плохо без Маргариты Ларченко, хотя он, по мнению многих, получил "по заслугам". Тем не менее, большинство фолловеров сошлись во мнении, что видеть страдания саратовского шансонье достаточно непривычно.