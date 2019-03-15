АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Молодые люди употребляют алкоголь из-за желания подражать знаменитостям
EUR 74.06 USD 65.40
Курс валют на 15.03.2019

Грустное лицо и красные глаза : Илья Яббаров стал выглядеть плохо после расставания с Ритой Ларченко

Несколько дней назад участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров расстался с очередной своей избранницей Маргаритой Ларченко. Звезда уехала в родной город, отметив, что возвращаться в Периметр не видит смысла.
Грустное лицо и красные глаза : Илья Яббаров стал выглядеть плохо после расставания с Ритой Ларченко

Поклонники тут же принялись сочувствовать Илье Яббарову, ведь по нему видно, что он до сих пор любит Маргариту Ларченко и тяжело переживает их разрыв. Несколько эфиров подряд участник реалити появляется в кадре с грустным лицом и красными глазами, а недавно и вовсе пролил слезу прямо на Лобном месте.

Поклонники уверены, Илье Яббарову очень плохо без Маргариты Ларченко, хотя он, по мнению многих, получил "по заслугам". Тем не менее, большинство фолловеров сошлись во мнении, что видеть страдания саратовского шансонье достаточно непривычно.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица МакSим рассказала о своем испуге
Актриса Марина Зудина рассказала о
Юрий Лоза: Юлию Началову
Жительница Приморья спасла
Саша Черно заявила, что на "Дом-2"
Новые участницы группы Serebro
Грустное лицо и красные глаза : Илья
Рэпер Канье Уэст похвастался
Ксения Собчак удивила поклонников
От Сергея Шнурова до Тины Канделаки:
Игорь Верник рассказал о проблемах в
В России появился в продаже смартфон
Финские автолюбители заменили зимнюю
Ученые установили связь между
Иосиф Оганесян назвал Ольгу Рапунцель
Ученые разгадали загадку биографии
Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова все
Светлана Лобода подверглась критике
Авто Skoda Kodiaq RS проходила тесты за
Галина Юдашкина раскрыла секрет
Уфолог: Спутник Сатурна можно быть
Алена Савкина опровергла слухи о своем
Ученые обнаружили генетические сходства
Таролог Саона увидела в будущем Ольги
«Книги – лучшие друзья»: Ани Лорак
Звезда «Дом-2» Татьяна Мусульбес
Оксана Самойлова не представляет себя
Отношения между Дамблдором и
Константин Богомолов назвал Ксению
Негативные эмоции уменьшают способность
Просмотреть все новости