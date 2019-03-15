Андрей Кончаловский балует Юлию Высоцкую роскошными подарками

"Когда мне чего-то хочется, я это получаю", - призналась Высоцкая.

Высоцкая и Кончаловский дали совместное интервью, рассказав, как им удаётся сохранять полное взаимопонимание при значительной разнице в возрасте. Многие убеждения и взгляды супругов совпадают. Артистка считает мужа очень заботливым и внимательным, поэтому просить его о чём-то материальном никогда не приходится. Изящные дорогие подарки Кончаловский для супруги выбирает сам, помня о её вкусах.Высоцкой не понятно, ради чего женщины остаются с мужчинами, которые не принимают всерьёз их желания. Ценность подарка сводится к нулю, если постоянно выпрашивать его у избранника. Вдвойне странно, когда после этого дама как ни в чём не бывало хвастается презентом перед подругами.Что касается работы, Кончаловский, наоборот, очень требователен и строг. Так, ради роли в его фильме Высоцкую заставили коротко остричь волосы.